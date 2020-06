PISTICCI: DALL’ORDINE COSTANTINIANO DI S.GIORGIO DERRATE ALIMENTARI ALLA PARROCCHIA S.ANTONIO

In margine alla ricorrenza della recente festività di Sant’Antonio da Padova, un evento da sempre parecchio sentito dalla comunità dei fedeli pisticcesi, la sera di sabato 13 giugno, dopo la celebrazione della Santa Messa all’aperto in piazza Umberto I° da parte del parroco don Michele Leone e di altri parroci e sacerdoti locali, seguita da una gran folla di fedeli, si è svolta una cerimonia in forma riservata, con la donazione di derrate alimentari a lunga conservazione alla Parrocchia di Sant’Antonio, da parte del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Il tutto programmato e concordato dal nostro concittadino Cavalier Ufficiale dr. Alcibiade Jula – facente parte della importante organizzazione – con il parroco don Leone, a memoria dei 100 anni della nascita del congiunto padre Cav. Francesco Jula, persona abbastanza conosciuta e stimata nella nostra città, deceduto qualche decennio fa. Un nobile, apprezzatissimo gesto, in questo particolare momento, a favore di famiglie pisticcesi, particolarmente bisognose della nostra parrocchia, che fa seguito all’altro recente e non meno importante, circa la donazione di 15 mila euro all’Ospedale San Carlo di Potenza, impegnato nella lotta contro l’emergenza Coronavirus. Il tutto facente parte del progetto “Briciole di salute” sotto lo stimolo e la saggia guida di SAR il Principe Carlo di Borbone e delle Due Sicilie, Duca di Castro.

MICHELE SELVAGGI