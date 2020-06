RIAPERTURA MERCATO MENSILE DI MARCONIA

Dopo la ripresa dei mercati settimanali e quindicinali delle scorse settimane, a partire da domani 13 giugno con Ordinanza sindacale n. 53 è stata prevista la riapertura del mercato mensile di Marconia, sospese a causa della situazione sanitaria dovuta al Covid-19.Il lavoro dell’Amministrazione e dei tecnici è stato incentrato sull’esigenza di garantire la sicurezza degli utenti senza penalizzare eccessivamente gli esercenti, già messi a dura prova dai mesi di stop forzato.Per questo abbiamo lavorato a soluzioni che consentissero di svolgere il mercato nei luoghi consueti, prevedendo una limitazione dei posteggi in base agli spazi disponibili, in modo tale da consentire il rispetto delle misure di distanziamento sociale.Per questo sarà consentita l’installazione di n. 90 posteggi che verranno ubicati in piazza della Vittoria, via Potenza e via Napoli, aree che saranno opportunamente delimitate mediante transenne e a cui si potrà accedere ed uscire mediante varchi posti su via Potenza e su via Napoli.Le attività di controllo degli ingressi e del rispetto delle misure di sicurezza igieniche e di distanziamento sociale, saranno affidate alla Polizia Locale con la preziosa collaborazione dei volontari del gruppo di Protezione Civile.Si raccomanda a tutti di indossare la mascherina, accedere alle aree mercatali in maniera disciplinata e rispettare le distanze interpersonali di sicurezza.

Il sindaco Viviana Verri