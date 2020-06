POLICORO. EMERGENZA CORONAVIRUS: Indagine sulla sieroprevalenza Covid19 della popolazione.

Per ognuno di noi è fondamentale conoscere la situazione epidemiologica nel nostro Paese.Come è noto, in tutta Italia, è stata avviata un’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da virus SarsCoV-2 promossa dal Ministero della Salute e dall’Istat, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, per mappare la diffusione del Covid-19 e per comprendere quanti italiani abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo Coronavirus, anche in assenza di sintomi.Mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, presso i locali in uso all’associazione FIDAS in Via Brennero, a cura della Croce Rossa Italiana Comitato di Matera- Sezione Policoro-Tursi, sono stati eseguiti 99 prelievi su 236 soggetti individuati nella nostra Città.L’obiettivo auspicato è quello di conoscere la risposta anticorpale raggiunta nel corso del tempo nei confronti di SARS-CoV-2 e le differenze tra le diverse fasce d’età, sesso, regione di appartenenza ed attività economica e altri fattori di rischio.Un sentito ringraziamento a tutti i volontari della Croce Rossa che, in questo periodo così difficile per il nostro Paese, si sono adoperati, sempre in prima linea, per garantire un servizio costante ed efficiente a tutta la collettività.Non abbassiamo la guardia, il Virus non va in vacanza.

Il sindaco Enrico Mascia