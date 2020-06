“Patto per Nova Siri” Inaugurazione della nuova chiesa a Marina di Nova Siri.

Nova Siri Marina è in festa.

Ed i motivi per gioire ci sono tutti.

Si inaugura, oggi, la nuova Chiesa Sant’Antonio di Padova il cui progetto, realizzato con i fondi della CEI, è stato fortemente voluto dalla diocesi e dai parroci Don Mario Lacolla e Don Michelangelo Crocco.

Era il 2013 quando l’amministrazione Santarcangelo, acquisendo le aree dal demanio, decise di destinarle a opere di culto. L’attuale amministrazione, poi, con non poche perplessità e dubbi, acconsentì alla realizzazione della Chiesa, anche sulla forte spinta di gran parte dei cittadini che oramai aspettavano da tempo un luogo di culto più adeguato alle esigenze della comunità.

Ma non c’è solo la Chiesa; finalmente la Marina di Nova Siri avrà la sua “piazza”, un luogo di socializzazione per tutte le età, dagli ampi spazi e dalla grande imponenza. Opera, anche questa, realizzata dalla stessa Parrocchia nell’ambito della convenzione stipulata con il comunale.

Insomma, ci sono tutti i motivi per una bella giornata di festa, che nonostante il protocollo Covid, si preannuncia partecipata e festosa per tutte le età.

Non ci resta che godere di questo momento storico per Nova Siri e darci appuntamento in “piazza”, da oggi la piazza di tutti.

