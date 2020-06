GIOVANI DEMOCRATICI PROVINCIA DI MATERA. Sfruttamento migranti: aprire con decisione una grande discussione sul tema

I recenti episodi di cronaca giudiziaria che hanno squarciato il velo di ipocrisia ed omertá su una questione sotto gli occhi di tutti come quella dello sfruttamento selvaggio dei migranti nelle attività agricole ci rattristano e indignano fortemente. Riteniamo non più tollerabile infatti che in un Paese occidentale possano insediarsi sui territori organizzazioni capillarmente diffuse che umiliano l’essere umano per inseguire facili profitti. Nonostante tutto questo siamo fermamente convinti che una collaborazione positiva tra cittadini, associazioni, sindacati, imprese agricole e istituzioni possa portare ad una concreta limitazione di questi fenomeni criminali. Pertanto chiediamo al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi di aprire con decisione una grande discussione sul tema, attraverso un tavolo di concertazione che metta insieme tutte le sensibilità esistenza al fine di trovare un punto di vista forte e condiviso che possa poi rivelarsi spendibile in termini di azioni concrete a livello regionale e nazionale. Il popolo lucano ha sempre dimostrato sensibilità e accoglienza, proprio in virtù di questo crediamo che le istituzioni abbiano il dovere di intervenire per tutelare l’onorabilità della gente lucana e la dignità di migliaia di lavoratori che consentono alla filiera produttiva agroalimentare di avere una manodopera professionale e qualificata.

Marco Losenno

Segretario Provinciale Giovani Democratici Matera