Bernalda: iniziato la distribuzione dei mastelli per le UTENZE NON DOMESTICHE.

L’azienda responsabile del servizio di igiene urbana ha iniziato questa mattina la distribuzione dei mastelli per le UTENZE NON DOMESTICHE. La novità è l’informatizzazione del servizio, ovvero l’assegnazione di un codice personale che consente di identificare le utenze mediante un lettore di transponder portatile adatto all’acquisizione dei tag di cui sono muniti i contenitori per la raccolta dei rifiuti. Un primo importante passo che ci consentirà di arrivare, nei prossimi anni, alla tariffazione puntuale. I cittadini saranno costantemente informati sui nuovi calendari e sulle modalità di consegna delle pattumelle alle utenze domestiche.

