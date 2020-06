SOSPENSIONE IDRICHE

Matera: per consentire l’esecuzione di lavori di riparazione, l’erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa dalle ore 09:00 alle ore 17:00 del giorno 15-06-2020 salvo imprevisti. MATERA: Via San Biagio (da Piazza San Giovanni a via Tommaso Stigliani)

Acquedotto Lucano SPA