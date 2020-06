PISTICCI (MT): SORPRESI CON UN CARICO DI ALBICOCCHE ASPORTATE POCO PRIMA. I CARABINIERI DENUNCIANO 3 PERSONE ORIGINARIE DI BRINDISI

Nel corso della nottata tra martedì e mercoledì u.s., i Carabinieri della Compagnia di Pisticci hanno denunciato per ricettazione, tre uomini originari della Provincia di Brindisi, tutti già noti alle forze dell’ordine. Nel corso della nottata, infatti, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, a Marconia di Pisticci, durante il servizio di pattugliamento, hanno fermato e sottoposto a perquisizione un camioncino che stava transitando dal bivio Franchi, con innesto sulla SS106 che, data l’ora tarda ed il luogo, aveva destato sospetto. Gli accertamenti effettuati sul mezzo, intestato ad un soggetto della provincia di Brindisi, e sui tre occupanti del mezzo, tutti noti alle forze dell’ordine ed originari della stessa Provincia, hanno portato i militari ad investigare sulla provenienza del carico che trasportavano, circa 7 quintali di albicocche. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di verificare che le albicocche erano state asportate poco prima da un terreno distante qualche chilometro. I tre uomini sono stati pertanto denunciati per ricettazione alla Procura della Repubblica di Matera, il mezzo sottoposto a sequestro mentre la refurtiva restituita al legittimo proprietario.

Correlati