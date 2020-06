Gravina in Puglia. Strisce blu: tornano i grattini

Dal 15 Giugno riprende il controllo della sosta dei parcheggi a pagamento

A partire da Lunedì 15 Giugno ripartiranno le attività di controllo della sosta dei parcheggi a pagamento.

Lo ha reso noto, in una comunicazione inviata a Palazzo di Città, la Sisas service srl, società concessionaria del servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio non custodito a pagamento. La sospensione del servizio era stata concertata a metà Marzo col Comune, nell’ambito delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Adesso la riattivazione. Restano invariate le sanzioni per i trasgressori. Sul rispetto delle prescrizioni vigileranno gli ausiliari della sosta.

Comune di Gravina in Puglia