ASM, RINNOVO PATENTI E PRENOTAZIONI PER CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI.

L’ UOC Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Dipartimento Prevenzione Salute Umana, diretta dal dr. Mariano Rosario Ruggieri rende noto che: il rinnovo delle patenti è ripreso regolarmente presso tutti gli Uffici Sanitari dei comuni di competenza dell’Azienda Sanitaria di Matera, nei giorni e negli orari in cui avveniva prima della sospensione del Servizio a causa dell’emergenza pandemica.

Per le prenotazioni a Matera c/o l’ambulatorio per le certificazioni medico legali i cittadini possono rivolgersi al Sig. Salluce Tel. 0835/253530 – Dott.ssa Catenacci 0835/253597 (Patenti, moto, auto, nautiche, porto d’ armi, accessi al cimitero, parcheggi riservati ai disabili ecc.)

Lunedì ore 8:30 – 12:30

Mercoledì 8:30 – 12:30

Venerdì 8:30 – 12:30

Martedì ore 15:30 – 17:30

Giovedì 15:30 – 17:30

Per le informazioni relative alla Commissione Medica locale per le Patenti Speciali gli interessati possono invece rivolgersi al sig. Avena 0835/ 253603

