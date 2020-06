Pisticci, in occasione dei festeggiamenti di San’Antonio le iniziative dell’Ordine Costantiniano

Il consolidato progetto “Briciole di salute”, sotto lo stimolo e la saggia guida di SAR il Principe Carlo di Borbone Due Sicilie, Duca di Castro, approda in Basilicata. Dopo il dono di 15.000 euro in mascherine Ffp2, donate le scorse settimane al San Carlo di Potenza e di cui la stampa ha dato ampio rilievo, un altro tassello viene apposto a favore dei lucani attraverso il Sacro Militare ordine Costantiniano di San Giorgio. Sabato 13 giugno, festa di Sant’Antonio, una qualificata rappresentanza Costantiniana, dopo la Santa Messa, in forma riservata, farà dono di derrate alimentari a lunga conservazione alla Parrocchia Sant’Antonio di Pisticci. Detta donazione è stata concordata dal Cav. Uff. Dott. Alcibiade Jula, a memoria dei 100 anni di nascita del suo compianto padre, con il parroco don Michele Leone, che sarà utilizzato a sostegno delle famiglie bisognose.

Gr. Uff. Aurelio Badolati