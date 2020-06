Wellington Pereira Rodrigues Adão – conosciuto come Well – è un nuovo giocatore del CMB

Il Signor Prestito CMB comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione sportiva 2020/21 con Wellington Pereira Rodrigues Adão.

Wellington Pereira Rodrigues Adão è un Pivot brasiliano classe 93’, conosciuto come Well. Cresciuto nel settore giovanile del Palmeiras e del Corinthians ha debuttato nella liga brasiliana con il Jaraguá, poi Intelli, Pato Futsal, Copagril. Nel 2019 vola in Spagna dove gioca con Industrias Santa Coloma e vince la Coppa di Catalugna. Con il Pato Futsal nel 2018 ha vinto la Liga brasiliana e la Taca de brasil. Nel 2017 con Intelli è stato il capocannoniere della liga brasiliana con 15 gol in 17 partite. Il 6 novembre del 2017 è stato convocato dalla nazionale Brasiliana.

Le prime parole di Well: “sono molto contento e speranzoso di poter indossare la maglia del Signor Prestito CMB. È un progetto che mi piace molto e ho tanta voglia di ottenere buoni risultati. Voglio ringraziare tutti per la fiducia nei miei confronti e per l’impegno al fine di arrivare ad un accordo”.



Il video presentazione è qui sotto