Potenza: I Carabinieri celebrano il 206° Annuale di Fondazione dell’Arma.

DATA OPERAZIONE

6 giugno 2019 Compagnia di Venosa (PZ), in Lavello, i cui Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, 1 “corriere”, e sequestrato 5 kg di “hashish”, approvvigionati in territorio foggiano, verosimilmente destinati al “mercato” del materano.

3 settembre 2019 Compagnia di Melfi (PZ), i cui Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, al termine di un’articolata indagine, condotta per i reati di estorsione aggravata in concorso, illecita concorrenza con minaccia o violenza continuata, detenzione abusiva di munizionamento, hanno arrestato 2 persone appartenenti ad omonimo sodalizio criminale locale, in esecuzione di una misura cautelare personale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Potenza, su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica, poiché responsabili del “racket della paglia” in danno di imprenditori agricoli della zona del vulture – melfese.

12 settembre 2019 Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Potenza per i reati di estorsione, truffa, ricettazione e spendita di monete falsificate in concorso, a carico di 4 soggetti, uno dei quali arrestato in esecuzione di misura cautelare personale, che, con artifizi e raggiri, avevano indotto le vittime a consegnare loro anche ingenti somme di denaro, per la fittizia compravendita di beni ed immobili, fino a realizzare illeciti proventi per un ammontare di 800mila euro circa.

19 settembre 2019 Compagnia di Senise (PZ), i cui militari hanno arrestato in flagranza di reato una persona, responsabile di detenzione abusiva ed illegale di armi, e sequestrato 47 fucili, 82 pistole, 12 sciabole, 22 baionette ed 1 cannone, del tipo “obice”, risalente al secondo conflitto mondiale.

26 settembre 2019 “Operazione 101 Bis”, sviluppata congiuntamente ai Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 8 persone e dei domiciliari nei confronti di un’altra, ritenute tutte responsabili di aver fatto parte di un’associazione per delinquere armata e di stampo mafioso denominata “Clan SCHETTINO” e dedita al racket delle estorsioni ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, lungo la costa jonico-lucana.

30 settembre 2019 “Operazione Paradiso”. Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un impiegato residente a Matera e di una straniera, pregiudicata, residente a Genova ritenuti responsabili del reato di illecita attività volta al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nonché il sequestro preventivo dell’immobile, stimato del valore di 200 mila euro, utilizzato per l’attività di prostituzione.

2 ottobre 2019 Compagnia di Acerenza (PZ), in Trivigno, i cui Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile, nell’ambito di una massiccia campagna informativa sul fenomeno delle “Truffe in danno degli anziani”, programmata ed attuata sull’intero territorio regionale dall’Arma di Basilicata, hanno arrestato, in flagranza di reato, due soggetti residenti nel napoletano. Gli stessi, spacciatisi per corrieri postali, sono stati sorpresi nel mentre stavano consegnando, ad una 85enne del luogo, un pacco, asseritamente contenente un personal computer, in realtà risultato poi essere un microfono del valore di poche decine di euro, per la consegna del quale avevano richiesto alla vittima la somma di 4.400 euro.

14 -15 ottobre 2019 Compagnia di Venosa (PZ), i cui Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, all’esito di un blitz, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato e al fermo di indiziato di delitto a carico di 5 persone, eseguendo il sequestro di una maxi – piantagione di 11.000 piante di “marijuana” e di 118 kg della medesima sostanza stupefacente.

25 ottobre 2019 In Tursi (MT), è stata scoperta una vera e propria fabbrica di marijuana, con l’arresto di un operaio del posto ed il sequestro di oltre 10 kg di “Marijuana”, pronta per l’immissione sul mercato degli stupefacenti.

13 novembre 2019 Compagnia di Venosa (PZ), i cui Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, all’esito di una complessa attività investigativa finalizzata al contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, hanno eseguito una misura cautelare personale a carico di 17 persone, di cui 7 tratte in arresto e 10 destinatarie di divieti di dimora ed obblighi di presentazione alla PG, nonché deferito in stato di libertà altri 31 soggetti, responsabili, a vario titolo ed in concorso, dei reati di falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio continuata, induzione indebita a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente.

20 dicembre 2019 L’Aliquota Carabinieri della Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica di Potenza, all’esito di un’articolata indagine, hanno eseguito una misura cautelare personale a carico di 16 persone, di cui 8 tratte in arresto e altrettanti destinatari dell’obbligo di presentazione alla P.G., responsabili, a vario titolo, di un’associazione per delinquere finalizzata all’estorsione, tentata estorsione, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Il sodalizio, con base operativa in Piemonte ed articolazioni in Sicilia, stabiliva contatti con rappresentanti di asili nido e centri per anziani e disabili, di questa provincia e altre realtà nazionali, allo scopo di indurli, previ minacce, ad effettuare versamenti in denaro su carte prepagate intestate ad enti fittizi, al fine di sanare inesistenti irregolarità di natura contabile correlate alla percezione di contributi regionali e statali. Sono state documentate, tra l’altro, 5 estorsioni e 132 tentate, in danno di enti socio – assistenziali.

15 gennaio 2020 “Operazione contro le truffe ai danni dell’INPS”. Sono stati notificati gli avvisi di garanzia a 501 persone ritenute tutte responsabili del reato di truffa aggravata, smascherando un sistema illecito volto a truffare l’INPS: false assunzioni in agricoltura.

21 gennaio 2020 “Operazione Notebook”. E’ stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 persone, ritenute responsabili di 13 furti e successiva ricettazione di materiale informatico nelle scuole tra il 2017 ed il 2019, tra le province di Matera, Potenza, Taranto, Bari, Lecce, Foggia e Teramo.

22 gennaio 2020 “Operazione Diciannovesima Buca”. E’ stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’ex direttore della Banca Popolare dì Puglia e Basilicata, filiale di Irsina, accusato di truffa aggravata, appropriazione indebita, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

14 febbraio 2020 Compagnia di Venosa, i cui Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato, in flagranza di reato, due soggetti del luogo. Nel corso dell’azione è stata individuata una cantina, al cui interno i militari hanno rinvenuto e sequestrato un sacco contenente 1,2 chilogrammi di “marijuana”, 170 grammi di “cocaina”, 700 di “eroina”, 200 di “hashish”, oltre a 4 bombe-carta, del peso di 300 grammi circa ciascuna, nonché la somma di 5.750 euro in banconote, provento dell’illecita attività. Nel medesimo contesto, sono stati ulteriormente sequestrati 25 grammi di “marijuana”.

24 febbraio 2020 “Operazione Narcos”. E’ stato eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Potenza – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 16 indagati ritenuti responsabili di aver fatto parte, a vario titolo, di un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravata dall’essere armata e dall’utilizzo del metodo mafioso, con base operativa a Stigliano (MT).

24 febbraio 2020 E’ stato eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Potenza – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 1 indagato ritenuto responsabile del grave atto intimidatorio, avvenuto il 26 gennaio u.s., nei confronti del Notaio PLASMATI, con studio nel comune di Policoro.

4 marzo 2020 “Operazione Idra”. E’ stata eseguita una Ordinanza di Custodia Cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Potenza, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti di 7 persone ritenute essere i vertici di una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso, denominata “Clan SCHETTINO”.

5 marzo 2020 Compagnia di Melfi, i cui Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza, hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali, disposta dal GIP di Potenza, nei confronti di 5 persone, quattro delle quali residenti in Cerignola (FG) ed 1 a Melfi, sgominando una banda responsabile di decine e decine di furti aggravati, consumati o tentati, avvenuti tra gennaio e maggio 2019, nei comuni di Melfi, Lavello, Rionero in Vulture, Barile e Rapolla (PZ). Nel contesto è emersa una ben definita organizzazione di stampo “familiare”, radicata nel comune di Cerignola, dedita all’”approvvigionamento” di autovetture nel territorio lucano (circa 30 furti commessi solo nella prima metà del 2019).

11 marzo 2020 Compagnia di Potenza, il cui personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, a conclusione di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale, disposta dal GIP di Potenza, nei confronti di un cittadino residente a Napoli. L’uomo, approfittando delle condizioni personali e dell’età delle vittime, dopo averle contattate telefonicamente fingendosi un nipote, si presentava presso l’abitazione prescelta ritirando il corrispettivo in denaro che si aggirava tra 1.000 e 5.000 Euro.

19 marzo 2020 Compagnia di Melfi, i cui Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere, disposta dal GIP di Potenza, nei confronti di 3 cittadini di origini albanesi, tutti dimoranti in Campania, responsabili, a vario titolo ed in concorso, di furto aggravato, ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali commessi nel mese di novembre 2018 nell’area del vulture-melfese.L’indagine si era avviata il 13 novembre 2018, allorquando una “Audi S6” con a bordo alcuni individui sospetti, al termine di un inseguimento, nel comune di Barile, sul viadotto “Scescio” della S.S. 658 “Potenza-Melfi”, aveva tentato di forzare un posto di blocco e di investire i Carabinieri che l’avevano predisposto. Nella circostanza, gli occupanti, dopo avere abbandonato l’auto di grossa cilindrata, riuscirono a far perdere le proprie tracce continuando la fuga a piedi.Le successive indagini ed accertamenti tecnici, eseguiti con l’ausilio del personale del R.I.S. Carabinieri di Roma, hanno consentito di associare i profili genetici estratti e le impronte digitali esaltate ai predetti cittadini albanesi che sono stati inconfutabilmente identificati.

26 aprile 2020 Compagnia di Melfi, i cui Carabinieri della Stazione di Atella (PZ), insieme a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne del luogo, responsabile di tentato omicidio in danno del padre, 70enne. La vittima, ferita, nel corso del pomeriggio aveva contattato il Numero Unico di Emergenza 112 dell’Arma chiedendo disperatamente aiuto. Il tempestivo intervento dei Carabinieri, che hanno localizzato in un fondo agricolo l’anziano, ha consentito di prestargli soccorso e ricostruire l’accaduto, così da rintracciare successivamente e arrestare l’autore dell’aggressione.

16 maggio 2020 Compagnia di Venosa, i cui Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dal P.M. della Procura della Repubblica di Potenza nei confronti di un 35enne di Venosa, responsabile di tentato omicidio. Le indagini hanno permesso di accertare che l’uomo, armato di un coltello di grosse dimensioni, aveva inferto un fendente all’addome di un 20enne, di origini bulgare, a seguito di un pregresso alterco per futili motivi, dandosi successivamente alla fuga. Le immediate ricerche hanno condotto alla localizzazione dell’autore e al suo fermo.

23 maggio 2020 Compagnia di Melfi, i cui Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno portato a termine un’importante operazione culminata con il blitz che ha consentito di sequestrare una piantagione indoor di oltre 100 piante di canapa indiana, realizzata in un appartamento di Rapolla (PZ), ad opera di tre ragazzi del luogo, di 19, 21 e 27 anni, tratti in arresto, in concorso, di coltivazione e produzione ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.