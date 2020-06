Covid, rientri in Basilicata: Regione istituisce piattaforma

Considerate le numerose telefonate che stanno giungendo al numero verde dedicato per le auto segnalazioni, la task force coronavirus ha istituito una piattaforma, raggiungibile attraverso il portale istituzionale della Regione Basilicata, cliccando sul banner verde laterale “Coronavirus”, o direttamente tramite l’indirizzo https://rientricovid19.fascicolo.basilicata.it:8443/rientricovid19/login.zul;jsessionid=96EE86E2FA0898C1858E390A296BA28A, a cui i cittadini potranno fare riferimento per registrare la propria presenza in Basilicata.

Lo rende noto la task force regionale coronavirus.