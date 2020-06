CASTELLANETA MARINA, STESSA SPIAGGIA, STESSO MARE… MA CALANO LE TARIFFE DEI PARCHEGGI

Le spiagge di Castellaneta Marina, tra le località balneari più rinomate

d’Italia, grazie alla sesta Bandiera Blu consecutiva, si apprestano a

vivere la nuova stagione balneare con alcune novità, in particolare sul

fronte dei parcheggi sul lungomare, con tariffe in calo, della mobilità

sostenibile con più collegamenti coi mezzi pubblici e dei servizi ai

bagnanti nelle spiagge libere.

La sosta a pagamento sul lungomare di Castellaneta Marina, in vigore dal

15 giugno al 15 settembre, quest’anno sarà più economica. Infatti, a

giugno e settembre si pagherà solo la mattina, dalle ore 08 alle 14, e

sarà gratuita nel pomeriggio. Invariata la tariffa oraria di € 0,50 sia

nei feriali che nei festivi.

A luglio e agosto ritorna la sosta a pagamento dalle ore 08 alle 19, con

la novità del calo delle tariffe di luglio, che nei giorni feriali

passano da € 1,00/h a € 0,75/h, con un risparmio del 25%, e massimo

giornaliero di € 5,00, anche nei festivi (nel 2019 era di € 6).

Invariate le altre tariffe, ovvero di € 1,00/h ad agosto (massimo

giornaliero di € 8) e € 1,50/h nei festivi di luglio e agosto.

Dopo il notevole gradimento della scosa stagione, è stato confermato il

parcheggio di scambio di via Scott, il cosiddetto “Park & Ride”, con la

tariffa low cost di € 2 al giorno per veicolo, che include il trasporto

con la navetta da e per il lungomare.

Per quanto riguarda la gestione dei parcheggi, a causa delle incertezze

sulla stagione legate all’emergenza legata al Covid-19, sono state

prorogate le concessioni agli operatori in regola con i pagamenti,

mentre i lotti dei concessionari morosi saranno affidati tramite un

bando pubblico.

«Le nuove tariffe sono il frutto della concertazione fra

l’Amministrazione comunale e gli operatori turistici di Castellaneta

Marina – commenta il Sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti – con

l’obiettivo di regolamentare al meglio l’accesso al lungomare con i

veicoli privati. Allo stesso tempo, intendiamo incentivare ulteriormente

l’utilizzo dei mezzi pubblici, per una fruizione sempre più sostenibile

delle nostre meravigliose spiagge che, colgo l’occasione per ribadire,

restano gratuite nei numerosi tratti di spiaggia libera e per le quali

stiamo valutando di fornire ulteriori servizi con l’ausilio di privati

ed associazioni, come torrette per il primo soccorso in spiaggia e per

dare informazioni ai bagnanti per il contrasto al Covid-19».