ASM, a Policoro 45° corso di formazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

Sono ripresi i corsi formativi di Educazione Micologica organizzati dal Servizio “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” dell’ASM di Matera, di cui è direttore il dr. Antonio Martemucci.

La quarantacinquesima edizione si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Policoro, in P.zza Aldo Moro n. 1. Le lezioni si terranno il giorno 19 giugno 2020 dalle ore 14,00 alle 20,00 e il giorno 20 giugno 2020 dalle ore 08,00 alle 14,00.

Il programma delle lezioni, che verrà svolto dal Micologo dr. Antonio Fedele, prevede nozioni sulla generalità, morfologia, classificazione, valore nutritivo dei funghi. I corsisti impareranno a conoscere attraverso l’esperienza di autorevoli esperti iscritti nell’elenco Nazionale dei Micologi, le specie fungine, le possibili confusioni fra specie commestibili e specie tossiche, le modalità di raccolta e commercializzazione.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato indispensabile per ottenere il tesserino rilasciato dai Comuni e senza il quale si incorre nella sanzione ammnistrativa. Per coloro che vorranno attivare l’esercizio di vendita dei funghi epigei è previsto un esame finale. Per i raccoglitori, invece, non è previsto alcun esame. I raccoglitori che intendono partecipare dovranno utilizzare lo specifico modello disponibile anche sul sito internet della ASM (percorso: Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana – U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione), allegando la ricevuta di versamento di 15,00 euro versati sul C/C n. 95747671 ed intestato alla Tesoreria ASM di Matera – SIAN via Montescaglioso – Matera. Per informazioni rivolgersi al Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana – U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Ispettorato Micologico Tel. e fax 0835-253602, cell. 329/5832680 (sito internet www.asmbasilicata.it.).-

N.B. Al fine di rispettare le disposizioni Governative in materia di distanziamento sociale, saranno accettate le prime venti richieste, per le successive sarà organizzato un ulteriore corso. I partecipanti dovranno presentarsi nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni Governative in vigore alla data del 12.06.2020.