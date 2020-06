Questura di Taranto

Il Commissario Capo della Polizia di Stato Maurizio Greco, 51 anni originario di Taranto, ha assunto la direzione del Commissariato di Manduria. Laurea in Giurisprudenza con master in Scienze della Sicurezza, nella Polizia di Stato dal 1998, proviene dalla Questura di Varese dove si è distinto nell’incarico di Dirigente della Squadra Mobile. In precedenza ha svolto altri importanti incarichi da funzionario presso le Questure di Parma e di Brescia, dove si è occupato prevalentemente di attività investigative, conseguendo rilevanti risultati nel contrasto dei reati contro il patrimonio .

