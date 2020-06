ALTAMURA: DOMANDE PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

I requisiti richiesti

Fino al 19 giugno sarà possibile presentare domanda online per i contributi dell’assistenza economica straordinaria destinati ai residenti nel Comune di Altamura che si trovano nell’impossibilità di affrontare spese per l’accesso a particolari servizi o prestazioni indispensabili per un’adeguata organizzazione della famiglia o non sono in grado di fronteggiare gravi difficoltà derivanti da eventi imprevisti e particolari come ingenti spese mediche documentate non rimborsabili, spese derivanti da situazioni imprevedibili ed eccezionali, sfratto esecutivo, grave malattia, situazioni attestanti altre gravi difficoltà.

Nella domanda bisognerà indicare: composizione del nucleo familiare (se i coniugi sono separati o divorziati), situazione occupazionale, requisiti minimi di reddito. Il richiedente può allegare documenti attestanti la situazione di particolare fragilità o compilare la domanda ed in una fase successiva, presentare la documentazione. Si deve presentare una sola domanda per nucleo familiare. Il contributo previsto va da € 200 a € 990 (erogabile una tantum).

Per compilare la domanda è possibile rivolgersi ai CAF convenzionati con il Comune di Altamura.