Attivazione canale di assistenza telematica per i tecnici liberi professionisti

a cura del Collegio dei Geometri di Potenza

Non ha ancora ricevuto risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate la richiesta del Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Potenza per l’attivazione di un canale di assistenza destinato all’utenza tecnica tramite applicazioni di messaggistica multipiattaforma, videoconferenze e messaggistica istantanea gratuita. Una missiva tuttora inevasa, sebbene sia stata inviata via pec già da diversi giorni, che è stata indirizzata alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate di Basilicata e a quelle provinciali di Potenza e Matera. Una istanza sollecitata accoratamente dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Potenza «in considerazione delle gravi difficoltà operative incontrate dai professionisti del settore dovute all’emergenza da Coronavirus, nell’ottica di ridurre la presenza fisica agli sportelli e soddisfare sia le esigenze della Agenzia delle Entrate-Territorio di poter erogare i propri servizi in piena sicurezza, sia dell’utenza tecnica per riprendere l’attività professionale, considerato l’ulteriore disagio, per i tecnici liberi professionisti, di interfacciarsi con i vari uffici dell’Agenzia», si legge nel testo di un comunicato diffuso a mezzo stampa. Osservando che, spiega la presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Potenza, geom. Giuseppina Bruzzese, «tale iniziativa è stata già realizzata dal Collegio dei Geometri di Catania con l’Agenzia delle Entrate- Ufficio Territorio di Catania» e che lo stesso Collegio dei Geometri di Potenza in collaborazione con l’Unitel di Basilicata diretta dall’ing. Massimo Caporeale «intende attivare per i propri utenti un canale telematico di erogazione di servizi di assistenza all’utenza tramite video-chiamata, con l’utilizzo di piattaforme tecnologiche idonee». Le modalità di erogazione, continua il comunicato, quali prenotazioni o altro, «potranno essere concordate e meglio definite con un protocollo di intesa tra Collegio dei Geometri e G.L. della Provincia di Potenza e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Basilicata, per consentire la possibilità di erogare i servizi di assistenza all’utenza tecnico professionale (Geometri) in materia di Catasto Terreni (PREGEO) e in materia di Catasto Fabbricati (DOCFA), con l’attivazione del servizio di assistenza in modalità frontale tramite video-chiamata e l’utilizzo della piattaforma tecnologica più opportuna».