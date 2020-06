ASM, IMPORTANTE RICONOSCIMENTO DEL PREFETTO DI MATERA.

In occasione della festa della Repubblica, ieri 2 giugno 2020 il prefetto di Matera dr. Rinaldo Argentieri, ha consegnato al Direttore Generale ad interim dell’ASM dr. Gaetano Annese, con la presenza dell’Assessore Regionale per le Politiche della Persona dr. Rocco Leone, una targa ricordo dedicata alle Donne e agli “Uomini della Sanità di Matera per il coraggio, la dedizione, la cura”, di cui hanno dato testimonianza durante i momenti più difficili dell’emergenza pandemica che inaspettatamente ha investito il sistema sanitario.

L’Assessore Regionale è intervenuto per sottolineare la validità del modello sanitario lucano che, con la collaborazione, il senso di responsabilità di TUTTI cittadini e l’abnegazione degli operatori sanitari è e di tutto l’apparato organizzativo, ha ridotto al massimo la propagazione del contagio ed è riuscito ad offrire al meglio l’assistenza e la cura a coloro che sono stati colpiti dall’infezione.

Il Direttore Generale dell’ASM ha assicurato il Prefetto che si fa portavoce del riconoscimento che è stato conferito all’Azienda, presso tutti gli operatori sanitari e che lo spirito e il senso di dedizione dimostrato in quei difficili giorni, oggi l’Ospedale di Matera è a zero pazienti COVID, continuerà anche in seguito per la cura dei pazienti affetti da altre patologie Il Prefetto di Matera fu uno dei primi ad essere ricoverato all’Ospedale Madonna delle Grazie per l’infezione da COVID-19 e dopo un periodo degenza venne dichiarato guarito e riprese le sue impegnative attività.