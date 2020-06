“RISALIRE” DI RITA ZINGARIELLO, ONLINE DAL 3 GIUGNO IL VIDEOCLIP DELLA CANTAUTRICE CHE RACCONTA VOLTI E STORIE DELL’ITALIA DELLA PANDEMIA

Gli occhi che raccontano vite sospese, emozioni e silenzi di spazi dilatati che si sono trasformati durante una pausa lunga 3 mesi, sono stati raccolti dalla cantautrice Rita Zingariello e da Dalia Gravela nel videoclip di “Risalire”, canzone tratta dall’album “Il canto dell’ape”.

La nuova produzione sarà visibile da domani, 3 giugno, al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=FXzf4E15Azo

Dopo un lungo silenzio, racconta Rita, le voci della gente sono tornate ad animare i nostri luoghi e riprendono a confondersi coi suoni della natura e le bellezze millenarie e indiscutibili del nostro Paese.

Il video ha compiuto un viaggio attraverso un’Italia raccontata da oltre cento sguardi di diversa provenienza geografica e sociale: dai commercianti agli operatori socio-sanitari, dalla Croce Rossa Italiana alle famiglie, dagli artisti agli sportivi, in un lungo abbraccio da Bari a Verona, da Matera a Bologna, da Roma a Torino, Da Parma a Napoli, da Bergamo a Palermo.

“ Risalire” è stata registrata presso Stones Lab a Gravina in Puglia e arrangiata da Vincenzo Cristallo, che ha aggiunto le sue chitarre al suono vintage di un piano rhodes suonato da Rita.

“ Fare arte è una necessità – aggiunge la cantautrice – una di quelle cose che fanno bene a tutti e a cui tutti abbiamo il dovere di pensare e allungare la mano in questo momento più che in ogni altro. Uniti, ancora una volta, possiamo e dobbiamo farcela”.

Nel video di “Risalire” appaiono luoghi celebri come la Madonna dell’Idris di Matera, piazza Maggiore di Bologna, piazza Garibaldi di Parma, la spiaggia di Mondello a Palermo e Santa Maria in Trastevere di Roma.