Liceo Misicale e Coreutico di Montalbano Jonico, saggio di fine anno.

Ogni anno il liceo musicale ed il liceo coreutico “Pitagora” di Montalbano Jonico preparano, nell’ambito delle attività di “alternanza scuola – lavoro” di “orientamento in uscita”, un saggio di fine anno. Nel passato anno scolastico si sono cimentati con il ricordo delle indimenticabili canzoni di Lucio Battisti legate con una trama a mò di musical e rappresentate sul palcoscenico da danzatrici e cantanti.

Il tema prescelto quest’anno era quello del viaggio nella canzone d’autore genovese, con un canovaccio che teneva insieme a mò di mosaico i successi più noti di Ivano Fossati, Fabrizio de André, Gino Paoli ed altri cantautori della città ligure.

Purtroppo l’emergenza sanitaria, che ha fatto chiudere le scuole, non ha consentito la preparazione completa del saggio. Studenti e docenti, però, non hanno voluto mancare del tutto l’obiettivo e si sono impegnati nel produrre un video con quella che era destinata ad essere la canzone conclusiva del saggio: “Ti lascio una canzone” di Gino Paoli e Beppe Vessicchio.

Ne è uscito fuori un prodotto che, considerate le difficoltà tecniche (tutto filmato e registrato con gli smartphone) e la distanza tra docenti e studenti che non ha permesso di poter seguire quest’ultimi in presenza, risulta essere un prodotto di alto livello. Tra l’altro, come location , gli studenti hanno scelto luoghi attrattivi dal punto di vista turistico dei loro comuni di provenienza: il dirupo di Pisticci, i Calanchi di Montalbano, la spiaggia di Scanzano, il centro storico di Rocca Imperiale.

Quindi il video finisce per essere anche un’utile promozione del nostro territorio.

Protagonisti, insieme ai 35 studenti componenti l’orchestra e alle 6 studentesse componenti il corpo di ballo, ne sono stati il Professor Vittorio Pasquale, direttore dell’orchestra ed autore dell’arrangiamento, il Prof. Francesco Altieri autore del mixage, il prof. Sette che ha curato tutta la parte di raccordo e di format delle immagini, la professoressa Oriolo che ha seguito i cantanti e i professori Rinaldi e Candia che hanno seguito le ballerine del Liceo Coreutico. Il Referente del Liceo Musicale, professor Giovanni La Colla, ha coordinato le varie e numerose fasi della produzione.

Ovviamente alle spalle c’è anche il lavoro dei docenti di strumento che, pur nella modalità “a distanza”, hanno guidato ed orientato il percorso dei loro allievi e il personale scolastico nella sua interezza che, con efficienza, ha fornito il supporto logistico-amministrativo. Il Dirigente Scolastico Leonardo Giordano ha affermato:<< Il video, per chi volesse visionarlo e goderselo (penso soprattutto alle famiglie degli studenti e ai docenti non di indirizzo del Liceo coreutico e musicale), sarà sulla pagina Fb della scuola e sul canale You Tube della scuola da domani Festa della Repubblica. Sento l’obbligo di ringraziare tutti e salutare i meravigliosi ragazzi che quest’anno ci lasceranno dopo l’Esame di Stato. Quelle del Liceo Musicale e Coreutico “Pitagora” infatti sono le prime quinte della loro storia a cimentarsi con gli esami. A loro dedichiamo e “lasciamo questa canzone”>>.

I.S.I.S. “Pitagora”

Montalbano Jonico