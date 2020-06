Gravina in Puglia: I Servizi Demografici sbarcano sui social

Una pagina facebook per tagliare code e burocrazia

Da Mercoledì 3 Giugno diventerà operativa la pagina facebook curata dai Servizi Demografici del Comune di Gravina in Puglia. Nell’era dei social, un importante strumento per agevolare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione consentendo di tagliare code e burocrazia. In particolare, attraverso la nuova pagina (denominata Comune di Gravina in Puglia-Servizi Demografici), sarà anzitutto possibile ottenere da personal computer e telefonino tutta la modulistica relativa alle attività espletate dagli Uffici Anagrafe, Elettorale e di Stato Civile: ad esempio, residenza, matrimoni, successione, rilascio carta d’identità, unioni civili. Inoltre, ad eccezione dei festivi, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 12, sarà possibile interloquire direttamente via chat con un operatore qualificato, per ottenere in tempo reale ogni informazione o chiarimento necessari. A corredare l’iniziativa, una serie di faq sui principali temi in generale oggetto delle richieste e dei bisogni dell’utenza: come ottenere un certificato, le modalità di rilascio della carta d’identità, i cambi di residenza, le procedure da seguire per contrarre matrimonio o procedere alla registrazione dei figli neonati. Non mancherà, infine, la possibilità di richiedere info anche telefonicamente, sempre nei giorni e nella fascia oraria indicata, contattando il numero 080 3259249.

