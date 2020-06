Paolo Milillo nuovo comandante della Polizia Locale, oggi l’incontro con il Sindaco Raffaello de Ruggieri

Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, ha dato il benvenuto al nuovo comandante della Polizia Locale, Paolo Milillo, che da oggi ha assunto formalmente il suo incarico.

“Il Comando della Polizia Locale ha finalmente una guida stabile – ha sottolineato il Sindaco -. Milillo è un materano che conosce i problemi della città ed è la persona più adatta ad inaugurare la riorganizzazione del Corpo in funzione delle sfide che l’attendono in futuro. L’organico è stato tonificato dall’arrivo di nuovo personale, selezionato attraverso i concorsi e le procedure di mobilità interna”.

Laureato in Giurisprudenza, 44 anni, Milillo aveva già prestato servizio presso il Comando della Polizia Locale di Matera nel ruolo di vicecomandante. Ha alle spalle una lunga esperienza iniziata nel 2003 come ufficiale a Miglionico, proseguita come comandante a Montescaglioso, come vicecomandante a Matera e, infine, sempre come comandante a Corato.