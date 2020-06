Matera: Consiglio Comunale mercoledì 3 giugno 2020 alle ore 16,00

Si comunica che la seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 3 giugno 2020 alle ore 16,00 (1^ convocazione) e quella di venerdì 5 giugno 2020 alle ore 16,00 (2^ convocazione) si svolgeranno nella “Sala Pasolini”, in via Sallustio, e non più nella Sala Mandela della Sede Comunale di via Aldo Moro.

La decisione è stata presa dal momento che la piattaforma telematica messa a disposizione da Asmel SpA per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica, non consente la visualizzazione contemporanea di tutti i partecipanti.

La maggiore ampiezza della Sala Pasolini, rispetto alla Mandela, consente di ammettere un numero superiore di consiglieri partecipanti in presenza, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale previste per la prevenzione del rischio di contagio da Covid-19.