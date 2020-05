Riapre in totale sicurezza “DaZero” a Matera che riprende la sua attività, interrotta piu’ del dovuto a causa dell’emergenza del Covid-19.

Sabato 30 maggio la sede materana del Brand Cilentano, in via Madonna delle Virtù n 12 sarà pronta ad accogliere gli amanti della buona pizza coniugando sicurezza e convivialità. La nuova sfida, dettata dall’emergenza, è stata subito accettata dai tre soci fondatori Giuseppe Boccia, Paolo De Simone e Carmine Mainenti, che hanno predisposto un apposito protocollo di sicurezza seguendo le norme in vigore e le indicazioni dettate dalla Regione, strutturando così il servizio tra sala interna e spazio esterno per assicurare momenti speciali e rilassanti ai propri clienti. Nuovo protocollo sì ma tradizione culinaria rimasta identica nel pieno spirito che da sempre accompagna “DaZero”, ossia offrire del buon cibo per prendersi cura delle persone care. Bontà, salubrità e cultura locale sono gli elementi che nella sede di via Madonna delle Virtù si possono toccare con mano o meglio testare con il palato! Le pizze “DaZero” si ispirano alla Dieta Mediterranea e sono le eccellenze sia del Cilento che della Basilicata le vere protagoniste. Infatti in questi due anni di presenza a Matera, la pizzeria ha costruito tanti rapporti nuovi con le persone e i produttori locali. Il brand, nato in Cilento nel 2014, esporta innanzitutto prelibatezze e storia della propria terra d’origine ma sempre con la voglia di valorizzare i prodotti delle varie Regioni che ospitano le pizzerie e la Basilicata ha davvero molto da offrire. E’ stato naturale dunque creare sin da subito un proficuo sodalizio che ha visto la nascita di diverse pizze in cui i prodotti del Cilento e quelli locali si sposano, offrendo ai pizzaioli la possibilità di dare libera espressione alla loro arte e creatività. Sapori, odori e tradizioni si legano per dar vita ad un’esperienza che solo chi è stato da “DaZero” conosce. E’ la territorialità l’arma vincente del brand ed è per questo che che anche per il 2020 DaZero investe sugli artigiani di Matera e dintorni, acquistando le materie prime che il team cilentano utilizza per comporre quelle pizze che sono valse anche alla sede materana importanti riconoscimenti tra cui i 2 spicchi della Guida Gambero Rosso nel 2019. L’invito quindi è quello di approfittare dell’opportunità e regalarsi un momento nei Sassi e godersi insieme allo splendido scenario naturale anche esclusiva bontà di una pizza DaZero .

Per info e prenotazioni 0835 165 2369