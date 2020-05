“MASCHERINE DI COMUNITÀ’’: SIGLATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI GINOSA E ASSOCIAZIONI

E’ stato firmato oggi il protocollo d’intesa tra Comune di Ginosa, Circolo Arci “il Ponte”, Associazione “Giovanni Inglese” e Società Cooperativa Sociale Onlus “ALIMA” per la realizzazione di mascherine filtranti.

Un rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di un laboratorio di sartoria per la realizzazione di “mascherine di comunità” destinate alla cittadinanza, in particolare alle fasce più bisognose.

Il Comune di Ginosa si impegna alla stipula delle assicurazioni previste per la tutela degli operatori nello svolgimento delle attività, nella consegna dei tessuti ricevuti in dono dalla TBM GROUP – Tessitura di Ginosa e nella consegna delle mascherine realizzate ai cittadini, dando priorità ai soggetti più deboli.

<<Una autentica sinergia quella venutasi a creare tra Ente e le nostre Associazioni locali e Alima – hanno dichiarato il Sindaco Vito Parisi e l’Assessore alle Politiche Sociali Romana Lippolis – grazie a questo protocollo di intesa sarà creato il modello di mascherina e si assisterà alla realizzazione della stessa nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia, con la messa a disposizione della sede Arci e del Centro Anziani Polivalente come laboratori. L’invito è a fare buon uso della mascherina e a non buttarle dopo il primo utilizzo, perchè esse sono lavabili e riutilizzabili. Tale iniziativa nasce da uno spirito di solidarietà che da sempre contraddistingue la nostra comunità e che ci deve rendere orgogliosi. Ringraziamo tutte le parti coinvolte per il grande apporto fornito>>.