“IL MUSEO CON I TUOI OCCHI”. ON LINE IL NUOVO QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO – DA MARTEDI’ 26 MAGGIO 2020

La Direzione regionale Musei Puglia comunica che, da martedì 26 maggio 2020 sarà fruibile on line il nuovo Questionario di Valutazione del progetto “Il Museo con i Tuoi Occhi”.

Il progetto, avviato nella sua versione cartacea il 2 maggio 2019, nasce con l’intento di approfondire la conoscenza dei luoghi della cultura della Direzione e di individuare, tramite l’analisi dei dati raccolti, le diverse tipologie di pubblico, definendo precise strategie di coinvolgimento e fidelizzazione per ognuna di esse.

La nuova versione on line è stata riadattata allo scopo di includere nella profilazione anche i visitatori potenzialmente interessati ma che, per svariati motivi, ancora non hanno effettuato la visita presso i luoghi d’interesse.

I dati così raccolti potranno offrire uno spettro conoscitivo più ampio che, oltre ai visitatori abituali, possa includere anche un pubblico potenziale ed occasionale dei luoghi della cultura oggetto d’interesse.

E’ possibile accedere al Questionario attraverso il sito istituzionale della Direzione tramite il seguente link: https://musei.puglia.beniculturali.it/il-museo-con-i-tuoi-occhi-online/