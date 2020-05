COMIX REPUBBLICA@SCUOLA: L’I.C.“PALAZZO-SALINARI DI MONTESCAGLIOSO ANCORA UNA VOLTA IN FINALE!

Si sta avviando alla sua fase conclusiva la nuova edizione del prestigioso concorso nazionale di Ludolinguistica “Comix Games Class 2020: rima la trama”, dedicato alle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia.

Lanciata da Comix e Repubblica@Scuola, in collaborazione con il Salone internazionale del Libro di Torino, Libri Mondadori e Museo Egizio, l’iniziativa invitava i ragazzi a sintetizzare la trama di un libro, scelto tra quelli proposti, con un breve componimento poetico in rima, con l’obiettivo di far nascere dai libri un qualcosa di nuovo, creativo e sorprendente.

I nostri ragazzi hanno da subito risposto alla sfida con grande entusiasmo e, dopo aver superato due selezioni, la classe III^ C è risultata vincitrice della semifinale, aggiudicandosi così l’accesso alla finalissima, che si terrà venerdì 29 maggio dalle ore 11.00 alle ore 13.00 sul canale Youtube di Repubblica.it.

Per i ragazzi si tratterà ora di stupire nuovamente la giuria, tra cui spicca come giurato d’eccezione lo scrittore Fabio Geda, cimentandosi con altre tre prove (acrostico sulla quarantena, testo poetico stravolto e rap di classe).

Non perdetevi dunque la finalissima, che ci riserverà sicuramente un sacco di sorprese divertenti, tra cui anche un’originalissima canzone rap, cantata ed ideata dai nostri alunni, sulla base musicale di una canzone di Sfera Ebbasta.

Vi aspettiamo alla diretta: https://www.youtube.com/channel/UC9ePmjVRHLL8x8vq5fOKflg, non mancate!!!