Piano paesaggistico, incontro in Regione

Si è svolto questa mattina, presieduto dall’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa, un incontro per fare il punto sul piano paesaggistico, documento su cui sta lavorando un gruppo di tecnici regionali con il Dipartimento dell’Unibas.

Nella riunione si è focalizzato, soprattutto, su come procederanno i lavori di qui ai prossimi mesi. Il paesaggio lucano ha subìto molti cambiamenti. Negli ultimi decenni con l’abbandono dell’agricoltura in alcune zone, molte aree fertili si sono trasformate in boschi, cambiando radicalmente l’aspetto dei luoghi ma anche la loro funzionalità. L’obiettivo del piano paesaggistico non è, dunque, quello di essere un “album fotografico”, ma di porsi come strumento strategico che colga le esigenze del territorio e ne delinei le opportunità.

“Dall’analisi del lavoro sin qui effettuato – ha commentato l’assessore Rosa – cominciano ad emergere informazioni sulla situazione ambientale e rurale, che molto spesso erano intuitive, ma che oggi trovano riscontro. Avere un quadro certo con dati precisi, ci consentirà di programmare le politiche di tutela e di sviluppo sostenibile”.