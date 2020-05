Il Presidente della Regione Vito Bardi nella sua qualità di commissario all’emergenza dovuta al dissesto idrogeologico ha nominato il soggetto attuatore per combattere l’erosione delle Coste. Nei prossimi giorni si terrà un incontro con i sindaci dei comuni interessati per programmare l’immediata apertura dei lavori e per risolvere in via definitiva un problema che rende anche difficilmente fruibile la bellezza del Litorale.

