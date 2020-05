Il Comune di Matera parteciperà all’iniziativa lanciata dall’Anci per commemorare Giovanni Falcone e le vittime di tutte le mafie.

Gentilissimi,

Un lenzuolo bianco sarà esposto sulla facciata del Palazzo di Città.

Alle 17.57 il Sindaco de Ruggieri indosserà la fascia tricolore e osserverà un minuto di silenzio per rendere omaggio alle donne e agli uomini che hanno perso la vita per servire lo Stato e, in questa difficile emergenza sanitaria, agli operatori sanitari, ai volontari, alle forze di polizia che sono stati in prima linea nel combattere la diffusione del coronavirus.

L’iniziativa avverrà in contemporanea in moltissimi comuni italiani per testimoniare l’unità delle Istituzioni nel contrastare le mafie e nel combattere i pericoli che minacciano la nostra comunità.

