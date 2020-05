CIA: Le fragole sostenibili del Metapontino per la solidarietà

MATERA – L’Associazione Giovani Imprenditori Agricoli della Basilicata e

Party Society associazione che riunisce giovani imprenditori, manager e

professionisti, famosa per l’organizzazione delle feste più esclusive di

Firenze, uniscono il Metapontino e il Capoluogo Toscano con il progetto

benefico “Strawberry Fields Forever” che attraverso la vendita delle fragole

del Metapontino in questi giorni punta a sostenere un centro antiviolenza.

“Creare relazioni è una delle priorità di AGIA-CIA – commenta Rudy

Marranchelli Presidente Regionale – il nostro ruolo è stato quello di mettere in

contatto un giovane imprenditore agricolo di Scanzano J. Michele Di Tursi

con l’associazione fiorentina, condividendo lo spirito benefico dell’iniziativa.

La fragola rappresenta un’eccellenza della nostra regione grazie all’impegno

e alla dedizione degli agricoltori e tutti gli operatori impegnati nella filiera.

Tante le donne impegnate nel settore e con il progetto si punta a celebrare

soprattutto loro, senza nessuna discriminazione sociale”.

” Celebriamo tutte le donne di ogni età, nazione e religione. Destineremo

proventi per finanziare Artemisia, un’associazione di Promozione Sociale –

Onlus che ha sede a Firenze e garantisce assistenza a donne, bambine e

bambine che subiscono violenza e ad adulti che hanno subito violenza

nell’infanzia – comunicano i soci di Party Society sottolineando – che

l’associazione celebra tutti i giorni le cose davvero importanti come il diritto a

una Vita priva di violenze. Solidarietà a chi ne ha davvero bisogno.” Party

Society è un’associazioni senza scopo di lucro che raduna 50 amici,

imprenditori, con la voglia di organizzare feste diverse dal normale per i propri

amici, ogni volta con un tema diverso. “In un momento come questo –

prosegue Gullo –, durante il quale non si possono organizzare eventi di

nessun genere, abbiamo deciso di reinventarci e proprio nella solidarietà

abbiamo trovato un nuovo spirito associazionistico”. Così gli imprenditori di

Party Society hanno deciso di ritrovarsi tutti insieme, distanti ma uniti

nell’obiettivo di “fare solidarietà”, trovando nell’AGIA di Basilicata un partner

affidabile, attendo alle politiche e iniziative di sostenibilità ambientali,

economiche e sociali.

