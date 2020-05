Policoro – L’assessore Titti Cacciatore su attività produttive

Con delibera n.65 del 20 maggio, la Giunta Comunale di Policoro, su proposta

dell’Assessore alle Attività Produttive Titti Cacciatore e dell’Assessore ai Tributi Nicola

Celano, ha approvato le determinazioni atte ad agevolare la riapertura delle attività

riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande, bar, ristoranti, pizzerie,

gelaterie ecc. concedendo gratuitamente spazi pubblici esterni ai propri locali

maggiori rispetto a quelli concedibili ordinariamente. “ Con la delibera”, afferma

l’Assessore Titti Cacciatore, “si è inteso dare la possibilità alle attività di ristorazione e

somministrazione di alimenti e bevande, le quali hanno purtroppo subito notevoli

danni economici per la chiusura forzata legata all’emergenza epidemiologica da

Covid 19 , di poter riaprire con giuste agevolazioni valide fino al 31 ottobre

prossimo. A tal fine, abbiamo previsto la concessione gratuita degli spazi pubblici

fino al 200% rispetto allo spazio coperto detenuto, sempre nel rispetto delle

esigenze di pubblico interesse e delle norme di sicurezza veicolare e pedonale,

garantendo così il distanziamento sociale , per cui non solo con il nostro atto

abbiamo dimostrato la nostra vicinanza alle categorie suddette colpite da questa

grave crisi, ma abbiamo naturalmente pensato anche ai cittadini che possono così

recarsi in sicurezza al ristorante, al bar o in gelateria . Mi auguro che la stagione

estiva possa essere vissuta da noi policoresi con la tranquillità che ci meritiamo, visto

che abbiamo dimostrato senso di responsabilità nell’affrontare l’emergenza, e che

tutti gli operatori possano tornare a lavorare con lo sprint giusto , per una proficua

ripresa. Sono convinta che con l’opportuno sostegno e con lo spirito di coesione

proprio della comunità policorese, si riuscirà a superare questo momento critico ,

auspicando di essere tutti insieme i protagonisti di una rinascita economica e sociale

della nostra città”.

Correlati