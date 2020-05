La Collezione di arte sacra contemporanea del Museo Diocesano di Potenza – Diretta WebTV Accademia Ducale

“In Arte. La Collezione di arte sacra contemporanea del Museo Diocesano di Potenza” è il titolo della trasmissione che andrà in onda domenica 24 maggio 2020, in diretta sulla WebTV dell’Accademia Ducale centro studi musicali, alle ore 19.00.

Gli ospiti della puntata, che ci condurranno alla scoperta di una collezione che conta quattrocento opere d’arte sacra e profana, sono Vitantonio Telesca, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano e Marsico Nuovo, Fondatore della Collezione di Arte sacra contemporanea del Museo Diocesano di Potenza e Grazia Pastore, Giornalista Critico d’arte – Referente per la Catalogazione delle Opere.

La diretta della puntata sarà disponibile sulla pagina Facebook dell’Accademia Ducale https://www.facebook.com/AccademiaDucalePietragalla/.

Le varie trasmissioni realizzate sono disponibili anche sul sito internet e su Accademia 2.0, la piattaforma digitale dell’Accademia Ducale, nella quale sarà possibile trovare ulteriori approfondimenti, sia sui temi trattati durante le puntate, sia su altri argomenti.

Nata con l’intento di fornire uno strumento di diffusione e condivisione della cultura, la Web TV inizia la sua programmazione il 19 marzo 2020, in piena emergenza sanitaria dovuta alla pandemia causata dal Covid-19 che ha avuto come prima conseguenza e forma di prevenzione il distanziamento sociale. Da qui l’idea di utilizzare il web per veicolare contenuti culturali e bellezza grazie alla presenza di eminenti personalità della musica e della cultura, ospiti delle varie trasmissioni, che hanno fornito importanti spunti di riflessione sui temi trattati. La Web TV e l’apertura di uno spazio gratuito sulla piattaforma digitale utilizzata anche per la didattica a distanza, sono il prodotto del progetto dell’Accademia Ducale “Diffondiamo la cultura”.