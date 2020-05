Francesco Di Benedetto, ringrazia Fratelli D’Italia per la nomina a Commissario Cittadino di Pisticci.

Onorato per l’incarico conferitomi,

desidero ringraziare i Dirigenti di “Fratelli d’Italia” ed in particolar modo il dr. Giovanni Vizziello, segretario provinciale, nonché consigliere segretario dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, per la fiducia che ha voluto riporre nella mia persona e per l’incoraggiamento verso l’accettazione della carica di Commissario cittadino del partito politico “Fratelli d’Italia”.

Consapevole della importanza e della complessità del ruolo politico assegnatomi nell’ambito del territorio comunale, il mio pensiero, in questo momento particolare, è rivolto innanzi tutto ai concittadini che si son dovuti confrontare con le limitazioni richieste dalle strategie di contenimento della diffusione della epidemia da Covid-19, agli artigiani, agli operatori del commercio, ai professionisti, alle imprese, alle quali formulo tutta la mia solidarietà ed offro ampia disponibilità ad ogni forma di collaborazione, con la speranza di poter uscire quanto prima dall’insopportabile tunnel della psicosi del contagio.

Formulo a tutti, quindi, gli auguri per una sicura e celere ripresa tanto delle relazioni e degli affetti, quanto della riapertura e del risollevamento delle attività che hanno dovuto subire il famigerato lockdown.

Desidero poi salutare tutti coloro, Cittadini dell’intero territorio comunale, che vedono nei valori della destra liberale e democratica la via maestra per la elezione di una Assemblea municipale che abbia come obiettivo principale il miglioramento della qualità della vita della nostra Comunità e che sia portatrice di un nuovo sentire, che ponga al centro dell’attenzione politica le richieste del cittadino e che punti soprattutto su un migliore e più equilibrato utilizzo delle risorse naturali e di tutte le infrastrutture mediante l’attivazione di una progettualità capace di valorizzare le potenzialità del nostro ricco e complesso territorio Comunale.

Un saluto, in ultimo, desidero indirizzarlo a tutte le Forze politiche presenti sul territorio comunale, con le quali auspico un confronto leale e costruttivo, ricco di contenuti e privo di pregiudizi.