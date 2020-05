Dipartimento politiche di sviluppo su avvisi pubblici in fase di preparazione

“Sono stati pubblicati su siti web e girano via whatsapp delle bozze di avvisi pubblici che sono ancora dei documenti di lavoro preparatori in progress e non definitivi e le cui stesure finali non sono state ancora definite in quanto ancora in corso di valutazione e confronto.

I bandi nella loro stesura definita saranno solo quelli che verranno adottati dalla Giunta regionale nella prossima settimana”. Lo dichiara il Dipartimento Politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca della Regione Basilicata.