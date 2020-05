Settimana del Laudato Si, anche a Pisticci l’appello è stato recepito

Papa Francesco ha indetto la Settimana del Laudato Si, dal 16 AL 24 maggio 2020.

L’evento, in occasione dei cinque anni dell’omonima Enciclica del Santo Padre, si pone l’obiettivo di coinvolgere le comunità cattoliche di tutto il mondo per riflettere sul tema della salvaguardia del creato e di una economia ecologica.

Sul sito https://laudatosiweek.org è possibile partecipare agli eventi organizzati per questo appuntamento a livello mondiale.

Papa Francesco, illustrando l’iniziativa, aveva testualmente detto “Che tipo di mondo vogliamo lasciare a quelli che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo? Rinnovo il mio appello urgente a rispondere alla crisi ecologica, il grido della terra e il grido dei poveri non possono più aspettare. Prendiamoci cura del creato, dono del nostro buon Dio creatore”.

Anche a Pisticci l’appello è stato recepito, ed infatti il prossimo 23 maggio, si terrà una intervista informale sul tema, con il Dottore in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e le risorse Gianvito Laviola. L’intervista sarà a cura di William Grieco, già selezionato per l’evento “The Economy of Francesco” e partecipante al tavolo “C02 of Inequality”.

L’occasione sarà utile per discutere dei possibili scenari che ci aspettano nei prossimi anni, soprattutto data l’attuale emergenza sanitaria.

L’obiettivo è rendere sempre di più dominio pubblico temi come ecologia, ambiente ed economia circolare, in un momento in cui è necessario ripensare il mondo cosi come attualmente concepito.

Vi aspettiamo dalle 15.30, la pagina su cui si terrò l’appuntamento è in fase di scelta.

Correlati