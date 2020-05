Gli auguri dei Verdi –Europa VerdeNella giornata mondiale delle api, Legambiente compie 40 anni. I Verdi materani rivolgono agli attivisti di questa storica associazione ambientalista gli auguri per procedere nella loro “rievoluzione”, per fermare la crisi climatica e le ecomafie, liberare il mare dai rifiuti e diffondere stili di vita sostenibili, proteggendo il territorio e i cittadini che lo abitano. Mario Montemurro, portavoce cittadino dei Verdi – Europa Verde, si unisce all’augurio rivolto a Legambiente dai vertici del partito Elena Grandi e Angelo Bonelli, rispettivamente co-portavoce e coordinatore dell’esecutivo nazionale dei Verdi-Europa Verde, di cui si riporta una breve nota: “Legambiente spegne 40 candeline di impegno e lotta ambientale, con centinaia di iniziative al suo attivo che hanno aiutato l’ambientalismo italiano a far approvare leggi importanti e a far realizzare impianti, reti e infrastrutture davvero utili. La cura del nostro Paese e la valorizzazione dell’ambiente devono essere una priorita’ nell’agenda politica del Governo: abbiamo di fronte a noi la grande opportunita’ di affrontare una sfida non piu’ rinviabile, quella posta davanti al nostro cammino dal cambiamento climatico. Proprio nel giorno del ‘compleanno’ di una delle più importanti associazioni ambientaliste italiane, – concludono Grandi e Bonelli, – vogliamo ribadire la necessita’ di far ripartire il Paese in chiave green”.

