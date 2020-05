Gravina in Puglia – Venerdì 22 Maggio ripartirà il mercato settimanale

Definite le misure di sicurezza per la ripresa delle attività Il mercato settimanale ospitato nel piazzale dei padiglioni fieristici ripartirà a far data da Venerdì 22 Maggio, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dalla Regione.La decisione è stata formalizzata dal sindaco Alesio Valente, a seguito delle verifiche svolte negli ultimi giorni dal Servizio Attività Produttive e dalla Polizia Locale, insieme all’Assessorato al Commercio guidato da Paolo Calculli. In particolare, anche in collaborazione con le organizzazioni di categoria dei mercatali, si punterà a garantire – ognuno per quanto di competenza – le indicazioni racchiuse nell’ordinanza in materia di mercati adottata il 17 Maggio scorso dal Presidente della Regione, Michele Emiliano, contenente prescrizioni in ordine – tra l’altro – alla ridefinizione del layout dell’area mercatale, all’eventuale contingentamento degli accessi, al rispetto del distanziamento interpersonale, all’igiene, alla pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, all’uso di dispositivi di protezione individuale.Si ricorda ai cittadini che l’accesso e la permanenza nell’area mercatale saranno subordinati all’obbligo di indossare la mascherina ed al rispetto della distanza interpersonale.

