FABRIZIO MORO da venerdì 22 maggio 2020 esce “IL SENSO DI OGNI COSA” disco novità su Radio Laser

FABRIZIO MORO il 22 maggio 2020 esce “IL SENSO DI OGNI COSA”in radio, in digital store e alle ore 14.00 fuori il videoclip Disponibile da venerdì 22 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali, la nuova versione de “Il senso di ogni cosa” (Fattoria del Moro distr. Believe) di Fabrizio Moro. Questa canzone, è un inno all’amore. Da sempre autentico, Fabrizio non ha mai nascosto le sue fragilità raccontando, attraverso le sue canzoni e senza troppa retorica, la sua visione della vita. Il videoclip del brano, che vede per la prima volta Fabrizio Moro alla regia insieme ad Alessio De Leonardis, uscirà alle ore 14.00 dello stesso giorno, su YouTube preceduto da una premiere e, alle 21.00 Fabrizio sarà in diretta dal suo profilo instagram per interagire con i fan.

