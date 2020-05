Riccardo Pugliese Primo assegnatario del premio “Rotondella Lover” dedicato ai rotondellesi nel Mondo

“La ‘Giornata dei Lucani nel Mondo’ che ricorre il 22 maggio, quest’anno cade in un momento delicato a causa dell’emergenza da coronavirus, assume un significato particolare per tutti i lucani, quelli che vivono in Basilicata e quelli che vivono fuori dai confini regionali”. Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata e presidente della Commissione dei lucani nel mondo, Carmine Cicala, che vede nel 22 maggio “Un momento per valorizzare l’identità regionale, le radici storiche e culturali lucane ma anche l’occasione per ritrovarsi ed elaborare idee per progettare con coraggio e positività il domani”. Sulle parole del Presidente Cicala, Rotondella Turistica annuncia il primo assegnatario del Premio “Rotondella Lover” dedicato ai rotondellesi nel mondo. “per la prima edizione abbiamo scelto di riconoscere la grande attenzione che un giovane residente a Lissone, Provincia di Monza Brianza, dedica a Rotondella comune dove risiedono i nonni. La Mission del Premio è proprio quella di valorizzare le connessioni che legano i rotondellesi fuori regione a Rotondella, promuovere lo scambio di esperienze e di saperi, creare opportunità di sviluppo e crescita culturale, turistica ed economica – racconta Rudy Marranchelli Project Manager di Rotondella Turistica – il premio sarà consegnato materialmente in occasione delle giornate di Agrieducational durante il talk “Ora, parliamo di noi” ideato da Antonio Cristaldi. Anche se, a causa delle restrizioni da covid19, la consegna materiale del premio e le nuove date di Agrieducational saranno rese pubbliche nei prossimi giorni, abbiamo ugualmente deliberato il vincitore in occasione della Giornata dei Lucani del Mondo. Si tratta di Riccardo Pugliese che frequenta la scuola Paolo Borsa di Monza e un’azienda speciale di formazione che lo vede impegnato nel campo della ristorazione. Non si poteva scegliere diversamente, considerando il suo amore esagerato per Rotondella – in conclusione Marranchelli annuncia che – sarà il Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di Basilicata Giovanni Vizziello a consegnare il Premio e inaugurare la prima edizione di Rotondella Lover, contribuendo a scrivere una pagina storica del piccolo borgo, classificato tra i tre più belli d’Italia” in foto Riccardo Pugliese– INFOPOINT- INFORMAZIONE LIBERAROTONDELLA (MT)”nello anno 1518 se accomenzò ad habitar la terra de la Rotondella …”scrive l’arciprete don Francesco Antonio Stigliano

