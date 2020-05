Bollani e Joo, concerto rinviato. Era previsto venerdì 29 maggio all’Orfeo di Taranto

Emergenza Covid-19 e disposizioni in materia di sicurezza sanitaria hanno consigliato di lavorare su una nuova data

Stefano Bollani e Hyung-Ki Joo, concerto rinviato. L’evento all’interno della Stagione orchestrale 2019/2020 dell’ICO Magna Grecia e realizzata in collaborazione con Comune di Taranto, Regione Puglia e MiBAC, e previsto per il prossimo 29 maggio al teatro Orfeo di Taranto, è stato rimandato a data da destinarsi.

Emergenza Covid-19 e relative disposizioni previste nel DPCM in materia di sicurezza sanitaria, non consentono il rispetto della data comunicata in un primo momento. Considerando l’importanza di un concerto, unico nel suo genere, l’ICO Magna Grecia e il management dei due celebri pianisti, si stanno confrontando per individuare una soluzione ragionevole per non privare pubblico tarantino e pugliese, di una delle attrazioni più attese della Stagione di spettacoli.

Bollani e Joo sono, infatti, due fra gli artisti più “corteggiati” del panorama musicale internazionale. Tecnica elevata, per loro “parlano” le centinaia di concerti in tutto il mondo. I due, è bene ricordarlo, spaziano con disinvoltura da un genere all’altro sempre con risultati straordinari. Valore aggiunto nei loro spettacoli, cifra ironica e sano divertimento applicato a pop, rock, jazz e classica. Fra i motivi che invitano l’ICO Magna Grecia a fare il possibile per trovare, alla fine, un accordo soddisfacente tanto per il pubblico quanto per gli artisti. ICO Magna Grecia