Polizia di Stato: continuano i controlli anti Covid-19, due persone segnalate al Prefetto per droga

Prosegue anche nella fase 2 l’attività di controllo della task force della Questura al fine di contenere la diffusione del Covid-19 attraverso la verifica della normativa governativa e regionale.L’attività, svolta dal personale della Squadra Volante, del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e del Gruppo di lavoro della Questura per la prevenzione del rischio di diffusione del virus, ha consentito di individuare due persone in possesso di una dose personale di cocaina e una di hashish. I due sono stati pertanto segnalati alla Prefettura di Matera.Nei confronti del conducente dell’autovettura su cui viaggiavano si è proceduto al ritiro della patente di guida.Attraverso i diversi posti di controllo effettuati in città, sono state identificate nella sola giornata di ieri dalla Polizia di Stato 180 persone, ispezionati 106 automezzi nonché acquisite 14 autocertificazioni per chi proviene o si reca fuori regione al fine di verificare le motivazioni alla base degli spostamenti, senza riscontrare irregolarità.Inoltre, sono stati controllati 6 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e alla Sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza.I servizi continueranno nei prossimi giorni con specifica attenzione alla prevenzione di assembramenti non autorizzati a tutela della pubblica incolumità. Matera, 19 maggio 2020

Correlati