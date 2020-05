Buona Salute: mascherine e blue covid – 20 Maggio 2020

Mercoledì 20 Maggio, dalle 11:30 alle 12:30, Mondosanità terrà in diretta online sul sito www.mondosanita.it, la prima puntata di Buona Salute, il webinar settimanale di Mondosanità. Ogni settimana avremo ospiti molto importanti: al centro sempre notizie riguardanti la nostra salute e il nostro benessere. Potrete partecipare in diretta con le vostre domande e le vostre riflessioni. Nella prima puntata si parlerà di due temi fondamentali in questo periodo:

Tutto quello che avresti voluto sapere sulle mascherine: interverranno Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna e Anna Fiscale, Presidente e Fondatrice della Cooperativa Sociale Quid. È un’impresa sociale che offre un’opportunità di lavoro sicuro a persone vulnerabili — soprattutto donne — che hanno combattuto e superato situazioni difficili a livello personale o sociale (vittime di violenza o di tratta, persone con disabilità o che hanno lottato con l’alcolismo o stupefacenti, ex detenuti e migranti che cercano asilo o nuove opportunità in Italia). ​

​

Blue Covid: togliamoci di dosso la depressione da Covid-19: interverranno Claudio Mencacci, Psichiatra – Presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e Past President della Società Italiana di Psichiatria – Direttore Psichiatria 1 Ospedale Fatebenefratelli Sacco Milano e Michele Sanza, Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore l’Unità Operativa Servizio Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL della Romagna sede di Cesena.

Per partecipare al webinar, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/36aOHg5