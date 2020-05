ALTAMURA – LAVORI PUBBLICI IN CORSO E GRADUATORIA BANDO START UP

IN CORSO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA “DON MILANI”

Sono in corso i lavori di ripristino e messa in sicurezza della palestra e dei locali annessi della scuola primaria “Don Milani” di Altamura dell’importo complessivo di € 98.000 (di cui € 40.000 derivanti da un finanziamento regionale e € 58.000 di cofinanziamento comunale). L’intervento prevede il rifacimento di intonaci, lavori di pitturazione e sistemazione dei servizi igienici, affinché questi spazi possano tornare quanto prima a disposizione della comunità scolastica.

RIPRENDONO I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE STRADE

Dopo due mesi di interruzioni dettate dalle disposizioni governative per l’epidemia da Covid-19, sono ripartiti i lavori di rifacimento delle strade, oltre a quelli di manutenzione ordinaria, nel rispetto dei protocolli anti-contagio per la tutela dei lavoratori.

Proseguono i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche per agevolare il collegamento fra il centro della città ed il quartiere Parco San Giuliano per tutte le cittadine e per tutti i cittadini.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è proprio quello di garantire l’accessibilità e la fruibilità degli spazi, anche attraverso la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche.

“ALTAMURA START UP!”

AMMESSE TUTTE LE PROPOSTE

Con determina n. 437 dell’8 maggio 2020 sono stati pubblicati gli esiti delle istanze del bando Altamura StartUp, per il sostegno ai giovani imprenditori, alle start up e per il rilancio del centro storico.

Saranno finanziate tutte le proposte pervenute (10 in totale) per cui l’Amministrazione aveva stanziato la complessiva spesa di € 70.000.

Le risorse verranno erogate a presentazione della documentazione richiesta.

A breve seguirà la riapertura del bando.

