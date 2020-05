Viaggio in Basilicata: resoconto del webinar Pro Loco Unpli Basilicata dedicato alla ripartenza turistica

Tantissime interazioni per il webinar “Viaggio in Basilicata” organizzato dal Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata e dalla PMI innovativa iInformatica, trasmesso sabato 16 maggio 2020 alle ore 17.30 in diretta sulla pagina Facebook Pro Loco Unpli Basilicata.

Tanti gli utenti collegati, anche di dirigenti Pro Loco dalle regioni Puglia, Calabria, Sicilia, Toscana, Umbria, Campania e Lazio, che con decine di messaggi hanno potuto confrontarsi in diretta con i relatori del seminario dedicato alla fruizione turistica lucana.

Sono intervenuti il presidente Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata Rocco Franciosa, il presidente Rete Carnevali e maschere della Lucania Rocco Stasi, il Presidente Rete Riti arborei lucani il sindaco di Accettura Alfonso Vespe, l’Amministratore iInformatica e ideatore di Lucanum Vito Santarcangelo e la curatrice del blog #ioviaggiolucano Antonella D’Andria, moderatrice dell’incontro.

Il presidente Franciosa, dopo una breve introduzione dedicata alla storia lucana del mondo Pro loco, ha presentato alcuni progetti che saranno messi in campo già nei prossimi giorni: l’applicazione gratuita iplaya, disponibile tramite le Pro Loco della costa jonica e tirrenica aderenti all’iniziativa, che permetterà una gestione ottimale del lido turistico, il progetto di Servizio Civile “Viaggio nel patrimonio culturale lucano” e #ioviaggiolucano, un blog che racconterà le peculiarità e le bellezze delle 131 meraviglie presenti nel nostro territorio.

«Il mondo delle Pro loco è vivo più che mai – afferma Rocco Franciosa, presidente Pro Loco Unpli Basilicata – abbiamo accompagnato i nostri soci e tutti gli appassionati della nostra terra in tutto il periodo del lockdown grazie a tante iniziative di promozione turistica territoriale sul web, una su tutte Caggiulino, il cagnolino esploratore che sta raccontando la Basilicata ai più piccini. Il nostro “cantiere di idee” è sempre pronto a sfornare nuove proposte per tenere viva l’attenzione sulla Lucania, come Comitato Pro loco Unpli Basilicata abbiamo il dovere di accendere i riflettori su tutte le 131 meraviglie presenti nella nostra Regione. È il momento dell’unità, noi lucani siamo gente laboriosa e tenace, ce la faremo anche questa volta».