PISTICCI: RIAPERTURA TERMINI DOMANDE SOCIAL CARD

Si informano gli aventi diritto che, a partire da oggi e fino a VENERDI’ 22 MAGGIO ALLE ORE 13.00 sono riaperti i termini per presentare istanza volta ad ottenere i buoni spesa di cui alla misura regionale Fondo Social Card Covid-19.Potranno fare domanda esclusivamente coloro che non sono stati già assegnatari dei buoni con il precedente avviso. Coloro che, in occasione del precedente avviso, avevano presentato domanda oltre la scadenza dei termini, dovranno presentarla nuovamente.I requisiti di accesso ai benefici del Fondo sono i seguenti:a) residenza nel Comune in cui viene fatta la richiesta;b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;c) valutazione di uno stato di bisogno accertato dai servizi sociali comunali;d) non aver alcuna forma di reddito almeno dal 1° primo gennaio 2020 e fino alla data di richiesta di accesso al fondo;e) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti pubblici;f) solo in casi eccezionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: problemi di salute certificati di almeno un componente del nucleo familiare richiedente,presenza di almeno un minore fino a 12 anni) può essere richiesto il contributo una tantum anche dai beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà previa certificazione dei Servizi dei Sociali comunali.Il contributo una tantum sarà calcolato per nucleo familiare secondo le indicazioni di seguito riportate:• fino a € 200,00 per un nucleo composto da una sola persona;• fino a € 400,00 per un nucleo composto da due persona;• fino a € 600,00 per un nucleo composto da tre persone;• fino a € 700,00 per un nucleo composto da quattro persone;• fino a euro 800,00 per un nucleo composto da cinque o più persone.Ulteriori informazioni e il modulo per effettuare domanda, che va inviata tramite mail al seguente indirizzo: sociale@comunedipisticci.it sono disponibili sul sito del Comune di Pisticci al seguente

link:https://www.comunedipisticci.it/index.php/avvisi/avvisi-2020/1878-fondo-social-card-covid-19-regione-basilicata-2.html