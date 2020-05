Gravina: Un nuovo logo per la Consulta della Disabilità

La grafica è stata ideata e disegnata da un’allieva dell’istituto “Bosco-Benedetto XIII”

Il Ponte acquedotto incorniciato da un cuore, un lucchetto aperto e due figure stilizzate che si danno il cinque. Il nuovo logo per la consulta comunale delle disabilità è stato scelto nell’ambito di un concorso, apertosi lo scorso novembre, contestualmente all’insediamento dell’organo consultivo, dedicato agli allievi dell’istituto comprensivo “San Giovanni Bosco – Benedetto XIII”. Il nuovo simbolo è stato premiato dal sindaco Alesio Valente e dalla vicesindaca Maria Nicola Matera, con delega all’istruzione, nel corso di una cerimonia organizzata dal dirigente scolastico Lucia Pallucca e tenutasi in videoconferenza lo scorso Venerdì 15 Maggio. “Complimenti alla piccola creativa – ha commentato il sindaco Alesio valente – che ha saputo racchiudere in pochi elementi l’importante lavoro che svolge la nostra consulta. Eliminare le barriere, creare rapporti indissolubili con le istituzioni ed i cittadini. Ma voglio ringraziare anche le insegnanti, che hanno voluto fortemente organizzare questa cerimonia seppur a distanza, a loro va il mio ringraziamento perché nel pieno dell’emergenza con i mezzi a loro disposizione hanno rappresentato un barlume di normalità per scolari e famiglie”. Al plauso si unisce anche la vicesindaca: “È stato difficile scegliere – ha aggiunto Matera – tutti i lavori in effetti hanno ben sintetizzato lo scopo con il quale nasce la consulta. Complimenti a tutti, agli insegnanti per la perseveranza e ai ragazzi per il loro entusiasmo”.