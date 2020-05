UILTEC-UIL: Evento 17 maggio #girolevtespezzate2020

Per ricordare i caduti e i feriti sul lavoro e per incrementare le iniziative di Prevenzione, soprattutto in questa fase di Emergenza COVID-19, la Uiltec ha organizzato un Viaggio Virtuale per domani domenica 17 maggio dalle ore 11:00 alle ore 13:00. I Km complessivi da percorrere saranno 218 (il percorso complessivo delle 4 Tappe preventivate in fase pre-Covid 19), da suddividere tra tutti i Partecipanti di questo Viaggio Virtuale “GIRO2020” (in parte su strada o con Bici sui rulli o Cyclette).L’evento sarà trasmesso in diretta sul Canale UILTEC su YOUTUBE.Per il #girolevitespezzate2020 era previsto un breve Viaggio a Tappe in bicicletta dal 17 al 20 maggio 2020. Le Tappe previste erano: · 17 maggio Prima Tappa Paestum – Caggiano 73 Km · 18 maggio Seconda Tappa Caggiano – Potenza 40 Km · 19 maggio Terza Tappa Potenza – Altamura 81 Km · 20 maggio Quarta Tappa Altamura – Matera 24 Km.A coordinare l’evento i segretari generali Uiltec Paolo Pirani e quello generale aggiunto Uil Pierpaolo Bombarbieri con la partecipazione della sottosegretaria al Lavoro Francesca Puglisi, il presidente dell’Inail Franco Bettoni e alcuni sindaci.Per la tappa lucana partecipa il segretario generale della Uil Vincenzo Tortorelli che comincerà il suo tour davanti i cancelli dello stabilimento di Potenza Ponteggi Dalmine per ricordare l’operaio Carmine Picerni morto sul lavoro il 17 aprile 2018. Un’iniziativa – spiega Tortorelli – che assume una forte attualità in questa fase di ripresa pressochè generalizzata nella quale la sicurezza dei lavoratori come dei titolari di impresa e dei cittadini è l’elemento fondamentale. Al sindacato il compito di monitorare l’applicazione dei protocolli definiti da Inail e presso le Prefetture.

Correlati